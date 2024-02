O Sporting e a Universidade de Lisboa renovaram o protocolo que une as duas entidades desde 2007, e que permite aos leões utilizarem as instalações do Pólo do Estádio Universitário de Lisboa para os escalões de formação.

Em comunicado, o clube de Alvalade informa que vai ainda investir um valor superior a três milhões de euros no espaço.

«A transformação passará pela construção de novos campos de futebol, remodelação dos relvados sintéticos, construção de bancadas e de nove balneários novos, bem como a utilização da piscina em horários específicos para a competição e a remodelação e expansão do edifício administrativo. Estas melhorias servirão o futebol de formação masculino e feminino, a natação e o râguebi», lê-se.

A cerimónia, refira-se, contou com a presença do presidente do Sporting, Frederico Varandas, e do Reitor da Universidade de Lisboa, Luís Ferreira, entre outros.

«Quero agradecer à Reitoria o esforço, foi uma renovação longa porque extravasou a parceria anterior. Este acordo é mais ambicioso porque vamos ter mais campos, três deles com bancadas, construir nove balneários e ter uma zona administrativa com melhores condições. Vamos ter também melhores condições para o râguebi, com um novo campo, além de mais horas de utilização da piscina para a natação de competição», afirmou Varandas.

«Isto é extremamente importante para o Sporting CP, até porque faz parte do sentido de dever e responsabilidade social do Clube fornecer estas excelentes infra-estruturas para utilização dos estudantes lisboetas. Além disso, os escalões de formação do Sporting CP são fundamentais para o desenvolvimento do Clube e vamos continuar a investir. Este foi um passo muito importante, mas mais daremos até 2026. Vêm aí grandes novidades», acrescentou.

