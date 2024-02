Depois da vitória em Moreira de Cónegos, o Sporting regressou esta terça-feira ao trabalho, para preparar o jogo com o Young Boys.

Os titulares e jogadores mais utilizados diante do Moreirense fizeram trabalho de recuperação e os restantes treinaram normalmente no relvado, às ordens de Ruben Amorim.

Os leões não fizeram qualquer atualização do boletim clínico, que até aqui contava com Paulinho e St. Juste.

O Sporting regressa ao trabalho em Alcochete na quarta-feira, às 10h30, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social. Ao final da tarde (19h00), o treinador dos leões faz a antevisão ao jogo com os suíços, da segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.