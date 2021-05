Os últimos dias de Gonzalo Plata foram agitados. Por bons motivos. Depois dos festejos no título do Sporting, o equatoriano marcou o seu único golo da época na goleada ao Marítimo por 5-1. E que golaço!



No regresso ao Equador, para uns dias de descanso, Plata mostrou-se «muito feliz» pelo título, mas admitiu uma sensação «amarga» por ter sido uma opção secundária de Ruben Amorim. Plata acabou a época com 14 jogos e um golo na equipa principal do Sporting, apenas com uma titularidade no campeonato.

«A época deixou-me um sabor amargo, porque tive poucas oportunidades. Não joguei tanto como queria. Quando joguei tentei fazer o meu melhor. Mas estou muito feliz pela conquista do título com o Sporting, o meu primeiro troféu», disse Plata, citado pelo portal Ecuagol.