Caiu o pano na Liga com festa nos Açores, com o Santa Clara a reclamar a última vaga europeia, mas também em Portimão e no Bessa, com Portimonense e Boavista a respirarem de alívio, com a garantia de mais um ano no primeiro escalão. Houve ainda festa em Alvalade, com o Pedro Gonçalves, com um hat-trick frente ao Marítimo, a fechar a corrida ao título de melhor marcador da Liga, batendo Seferovic, que tinha bisado em Guimarães, ao sprint. Uma jornada que condenou ainda o Rio Ave a jogar o play-off de manutenção e o Farense a acompanhar o Nacional para o segundo escalão. Está fechada a temporada 2020/21.

Uma ronda que começou na terça-feira, com a vitória do Paços de Ferreira em Tondela (3-2), no jogo que assinalou a despedida do treinador Pepa dos castores, mas as grandes decisões ficaram reservadas para quarta-feira, com seis jogos em simultâneo em que estava muito em jogo.

A abrir a animada tarde, o FC Porto goleou o Belenenses por 4-0, num dos poucos jogos sem implicações na classificação. Os corações começaram a bater mais forte a partir das 20h00, quando começaram os jogos que iam definir a última vaga europeia e a equipa que iria acompanhar o Nacional para o segundo escalão. A fava calhou ao Farense que caiu com estrondo nos Açores, com um Santa Clara determinado em esticar as competições europeias para o meio do Atlântico. A equipa comandada por Daniel Ramos goleou os algarvios e acabou a festejar com o treinador e o presidente vestidos de vacas, o maior símbolo das ilhas que passa a contar com uma equipa a jogar na nova Conference League.

À mesma hora, noutra ilha, neste caso a Madeira, o Rio Ave cumpriu a sua parte e bateu o já despromovido Nacional por 2-1, mas não conseguiu escapar ao play-off, uma vez que o Boavista foi a Barcelos bater o Gil Vicente pelo mesmo resultado e o Portimonense também escapou com um empate diante de um Sp. Braga já com a cabeça na final da Taça de Portugal.

Além da definição dos últimos lugares da classificação, estava também em causa a definição do melhor marcador da Liga. Pedro Gonçalves e Seferovic tinham bisado no dérbi na ronda anterior e seguiam de braço dado, com vinte golos cada, com vantagem para o suíço que somava menos minutos da Liga. O Benfica, também em modo poupança para a final da Taça de Portugal, procurou ajudar o goleador suíço a chegar ao topo e este correspondeu com dois golos, no triunfo sobre o V. Guimarães (3-1), elevando a fasquia para Pote que, no fecho da ronda estava a obrigado a marcar três golos para chegar ao topo.

No momento em que o frenesim dos jogos das 20h00 estavam a chegar ao final, começava o último jogo da temporada em Alvalade, com o campeão Sporting a receber o Marítimo, que já tinha garantido a manutenção na ronda anterior. Em pouco mais de vinte minutos, os leões de Ruben Amorim marcaram três golos, dois com a assinatura de Pedro Gonçalves. Faltava ainda um que ficou reservado para a segunda parte que acabou por confirmar Pote como melhor marcador da Liga 2020/21. Um jogo com emoções fortes que ficou ainda marcado pela despedida de João Pereira que terminou a carreira em campo, sob os aplausos de todos os companheiros.

Terminou, assim, a Liga 2020/21, mas no domingo ainda vamos ter a final da Taça de Portugal, entre Benfica e Sp. Braga, em Coimbra, que vai definir o adversário do Sporting na Supertaça Cândido Oliveira, já marcada para 1 de agosto.

A figura da jornada: Pedro Gonçalves

Seferovic tinha elevado a fasquia com dois golos em Guimarães que obrigavam Pote a marcar três ao Marítimo para ultrapassar o suíço na lista dos melhores marcadores da Liga, já depois dos dois candidatos terem bisado no dérbi da Luz, na jornada anterior. Parecia um objetivo difícil de alcançar, mas a verdade é que Pedro Gonçalves, sempre bem posicionado, bisou nos primeiros vinte minutos e ficou com quase setenta para marcar o terceiro, que acabou por surgir, já na segunda parte. Um final de época em grande, com Pedro Gonçalves a reclamar um lugar nas escolhas de Fernando Santos para o Euro2020. Há 25 anos, desde Domingos Paciência, que não havia um melhor marcador português e o feito é ainda mais relevante por se tratar de um médio.

O golo da jornada: Gonzalo Plata

O avançado equatoriano fechou a temporada do Sporting com um enorme chapéu a Charles. O guarda-redes do Marítimo tinha saído de entre os postes para se antecipar a Pedro Gonçalves, mas meteu a bola no equatoriano que controlou com o peito e depois ajeitou a bola com o pé esquerdo, num remate em arco que sobrevoou o guarda-redes e encaixou nas redes. Um golaço!

A defesa da jornada: António Filipe

A defesa da última ronda é uma dupla defesa de António Filipe que, aos 36 anos, mantém intata a agilidade, intuição e reflexos necessários na posição que ocupa. Uma primeira defesa a um remate de Meshino, a desviar a bola para o poste, para se levantar a tempo de nova estirada para afastar a recarga de Ivo Pinto com uma palmada. Incrível.