A equipa da 34.ª e última jornada da Liga conta com duas notas máximas do Maisfutebol, com Pedro Gonçalves, com um hat-trick frente ao Marítimo (5-1), a destacar-se como o jogador mais pontuado no somatório obtido pelas notas atribuídas pela estatística do SofaScore e pelos jornalistas do Maisfutebol presentes nos estádios onde se realizam os jogos da Liga.

Além do goleador do Sporting, que fechou a Liga como melhor marcador, com um total de 23 golos, Filipe Pires, do Moreirense, também teve nota máxima do Maisfutebol, depois de ter bisado no triunfo sobre o Famalicão (3-0).

FC Porto e Rio Ave contribuíram com dois jogadores cada para este onze que está ainda representado pelo Nacional, Paços de Ferreira, Sporting, Santa Clara, Moreirense, Boavista e Benfica.