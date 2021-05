Declarações do treinador Daniel Ramos após a vitória por 4-0 diante do Farense que assegurou a qualificação europeia do Santa Clara.

«Estou muito satisfeito por tudo, por muitos aspetos. A começar pelos jogadores, eles foram fantásticos, muito daquilo que está a acontecer é fruto do trabalho deles.

Fomos sempre uma equipa que soube marcar presença e soube contornar as dificuldades. O grupo quando é forte consegue dar resposta rápidas e nós conseguimos sempre dar respostas rápidas, como fizemos hoje.

Foi prova inequívoca, num jogo difícil, um Farense que tem boa equipa e que nos causou dificuldades, a equipa superou e venceu de forma convincente. Porque somos uma grande equipa. Nós tivemos esses momentos e esse mérito. Parabéns aos jogadores. Agradecer ao presidente e ao Diogo [Boa Alma, diretor desportivo] que me convenceram a vir para aqui fazer este trabalho.»

[Quer continuar no clube?]

«Claro que sim. Já me manifestei. Representar uma equipa nas competições europeias tem muito que se lhe diga. Vamos falar serenamente e vamos chegar certamente a uma conclusão importante. Sinto-me como um irmão do presidente. Sinto-me feliz.»

[sobre estar vestido de vaca]

«Não é tanto uma promessa, é mais uma forma de agradecer a oportunidade e o demonstrar de o vestir da camisola. Neste caso de um fato que representa muito a região. É muito o significado da melhor forma que eu encontrei, juntamente com o presidente, de vir aqui. É um momento muito gratificante. É um desejo de muitos adeptos.»