Viktor Gyökeres foi convocado para os próximos compromissos da seleção da Suécia e escolhido para o melhor onze do Championship em 2022/23, distinção atribuída pelo Sindicato dos Jogadores de Inglaterra (PFA).

O agora avançado do Sporting foi reconhecido pelos 21 golos apontados pelo Coventry no segundo escalão do futebol inglês.

O goleador sueco estava também nomeado para o prémio de futebolista do ano no Championship, mas acabou superado por Chuba Akpom, melhor marcador da competição e entretanto transferido do Middlesbrough para o Ajax.

Refira-se que a seleção da Suécia vai defrontar Estónia e da Áustria, em jogos a contar para o apuramento para o Euro 2024.