A Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto tomou a iniciativa de enviar para o Ministério Público «todas as informações disponíveis» sobre os insultos racistas recebidos pelo brasileiro Otávio Ataíde, após o jogo do Famalicão em Alvalade.

«A APCVD reuniu prontamente todas as informações disponíveis, de forma a encaminhar o expediente daí resultante ao Ministério Público e à Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial (CICDR), atendendo à competência legal de tais entidades neste domínio, possibilitando o desencadeamento das diligências investigatórias entendidas por convenientes», pode ler-se num comunicado hoje divulgado.

Segundo a Autoridade para Combate à Violência no Desporto, não está no seu âmbito agir sobre este caso, uma vez que «os referidos atos não tiveram lugar no decurso do espetáculo desportivo», pelo que acabou por reencaminhar o processo para o Ministério Público.