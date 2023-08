O Famalicão que ver os autores dos insultos racistas a Otávio Ataíde serem responsabilizados perante a justiça.

O clube, através de um comunicado, manifestou-se solidário com o jogador e compromete-se a «envidar todos os esforços» para responsabilizar os adeptos sportinguistas culpados pelas ofensas racistas e xenófobas, na sequência do jogo do Famalicão em Alvalade.

«O Futebol Clube Famalicão – Futebol SAD demonstra a sua solidariedade com o jogador Otávio, visado por mensagens com conteúdos racistas e xenófobos nas redes sociais no final do último jogo da Liga Portugal», pode ler-se.

«Toda a estrutura do Futebol Clube de Famalicão coloca-se ao lado do jogador em todos os momentos, comprometendo-se a envidar todos os esforços para que os prevaricadores sejam responsabilizados pelas suas ações.»

Otávio Ataíde, recorde-se revelou esta terça-feira ter recebido nas suas redes sociais insultos racistas, na sequência da visita do Famalicão ao Sporting, no domingo, para a terceira jornada da I Liga, que os ‘leões’ venceram por 1-0.