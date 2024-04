Viktor Gyökeres teve uma noite praticamente perfeita diante do FC Porto, ao ter apontado um «bis» que garantiu o empate aos leões, quando estavam a perder por 2-0.

Este registo permitiu ao sueco chegar aos 40 golos na temporada, mas mais importante que isso (com alguma curiosidade), no dia em que o Sporting homenageou Manuel Fernandes, Gyökeres igualou um registo precisamente do antigo camisola nove leonino.

Isto porque o sueco apontou dois golos no espaço de um minuto, algo que não era feito desde 1977/78, quando o próprio Manuel Fernandes assinou um «bis», na goleada do Sporting por 5-0 diante do Feirense.