O Sporting oficializou a contratação de Morten Hjulmand aos italianos do Lecce.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os leões informam que o médio dinamarquês custou 18 milhões de euros, aos quais podem acrescer até 3 milhões de euros dependentes do cumprimento de objetivos individuais e coletivos.

Hjulmand assinou um contrato válido até 2028 (cinco épocas) e fica com uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros.

Hjulmand vai envergar a camisola com o número 42, o mesmo que utilizava no Lecce.

«Escolhi o Sporting porque é um grande passo para a minha carreira. Quero continuar a desenvolver-me como pessoa e como jogador e, claro, é um clube conhecido pelo seu trabalho com jovens jogadores. É um clube muito grande na Europa, com muita história e troféus e habituado a jogar nas competições europeias», disse o jogador de 24 anos em declarações reproduzidas no site do Sporting.

Depois de ter assistido no Estádio José Alvalade à vitória do Sporting sobre o Vizela, Hjulmand já participou no treino realizado pelos leões neste domingo na Academia Cristiano Ronaldo.

(artigo atualizado)