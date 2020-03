A leitura da sentença do julgamento do ataque à Academia do Sporting foi agendado para 28 de maio, no Tribunal de Monsanto.

Para 29 de abril, em Almada, ficou marcada a sessão de alteração dos factos, apenas com a presença dos advogados, já que os arguidos estão dispensados.

Nesta sexta-feira terminou a fase das alegações finais, nas quais os advogados de defesa deixaram críticas ao trabalho da procuradora Cândida Vilar, e pediram penas suspensas.

Também neste dia a juíza Sílvia Pires alterou as medidas de coação, nomeadamente de Elton Camará, mais conhecido como «Aleluia», o único arguido que continuava em prisão preventiva, e que fica agora condicionado apenas a Termo de Identidade e Residência, tal como os arguidos que estavam em prisão domiciliária.