Radosav Petrovic, antigo médio do Sporting, atualmente no Almeria, falhou esta terça-feira a audição que estava prevista no processo do ataque à Academia, que decorre no Tribunal de Monsanto, em Lisboa.

A fase da parte da tarde da 28.ª sessão do julgamento também acabou por não ver realizadas as audições das testemunhas de Pedro Lara e de Sérgio Costa, com a juíza Sílvia Pires a dar por encerrada a sessão em poucos minutos.

O julgamento prossegue na quarta-feira com a audição do arguido Tiago Neves e respetivas testemunhas durante a manhã, enquanto, para a tarde, está agendada a audição, via Skype, do avançado holandês Bas Dost, ex-jogador do Sporting e atualmente no Eintracht Frankfurt, além da audição das testemunhas de Emanuel Calças.