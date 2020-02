Bruno de Carvalho quer voltar a prestar depoimento no julgamento do ataque à Academia do Sporting, em Alcochete.

O antigo presidente leonino pode ter essa oportunidade nas exposições finais, fase em que apenas a juíza e a procuradora podem lançar questões (os advogados já não o podem fazer).

Bruno de Carvalho pretende ser o último a falar, e essa vontade foi manifestada na sessão desta sexta-feira, na qual foi ouvido o atual presidente do Sporting.

Frederico Varandas recordou que, no dia do ataque, foi-lhe atirada uma tocha, e defendeu ainda que a reunião agendada por Bruno de Carvalho, na véspera, tinha o intuito de «amedrontar os jogadores».

De referir que, das testemunhas de acusação, só restam três por ouvir: Petrovic, Bas Dost e Fredy Montero, jogadores que já não representam o Sporting.

Dos 44 arguidos do processo, para já são 15 os que pretendem falar em tribunal.