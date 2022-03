Marcus Edwards, jogador do Sporting, em declarações à Eleven Sports após o empate no reduto do Manchester City, para a Liga dos Campeões:

«No primeiro jogo tivemos má sorte. Hoje mostrámos outra imagem do grupo. Voltar a Inglaterra e jogar, com amigos e família a ver, foi muito bom.»

«No início da época [ainda ao serviço do Vitória de Guimarães] não esperava estar a jogar agora a Liga dos Campeões. Estou agradecido. Um sonho de miúdo a tornar-se realidade.»