O Eintracht Frankfurt não ficou nada satisfeito com o tratamento dado aos adeptos na visita a Lisboa, onde a equipa jogou com o Sporting, no José Alvalade.

«Os nossos adeptos foram um pouco incomodados a caminho do estádio, teremos de resolver isso», começou por dizer o porta-voz do conselho de administração do clube alemão, Axel Hellmann, à Sport1.

Escreve aquele órgão de comunicação que o cordão policial foi tão longo que cerca de 800 adeptos perderam o pontapé inicial do jogo que iria garantir a passagem aos oitavos de final aos alemães.

Milhares de adeptos germânicos deslocaram-se a Lisboa, mas apenas 2.500 puderam comprar bilhete para a partida para as zonas destinadas aos visitantes. Isto porque o Sporting, de acordo com a Sport1, apenas libertou os cinco por cento de ingressos regulamentados pela UEFA.

«O estádio não estava cheio, isso entristece-me. Tenho certeza de que iríamos organizar isto de forma diferente. Eu tenho uma ideia diferente de como promover evento futebolístico destes», acrescentou Hellmann, com a Sport1 a mostrar imagens de setores vazios em Alvalade.

«Não foi um modo europeu, nem um modo como eu gostaria que fossem tratados os adeptos de futebol. A maneira como se fala para a floresta ecoa», prosseguiu.

Hellmann também considerou que não havia «nenhum sinal na cidade de que estivesse iminente um jogo problemático» do ponto de vista de adeptos.

«O meu desejo nestes assuntos seria lidar com isso de forma mais aberta», acrescentou, para concluir depois, com o desfecho do encontro entre Sporting e Eintracht em mente: «Felizmente, há algo chamado karma.»