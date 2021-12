Ruben Amorim apareceu em Amesterdão mais disposto a falar do Ajax do que do Benfica, adversário anterior do Sporting. Sobre o jogo na Luz, o treinador deixou breves ideias e preferiu sublinhar, mais à frente, a possibilidade histórica de Portugal ter três equipas nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões.



«O dérbi já passou. No final do jogo disse que os meus jogadores são inteligentes e entenderam bem o jogo. Acredito sempre que é possível [ter sucesso na Champions]. Sabemos das nossas limitações. Fizemos um grande jogo na Luz, mas tivemos pouca bola. Vamos defrontar o Ajax, uma das melhores equipas em ataque organizado. O nosso projeto é a longo prazo, repito.»



Sobre as possibilidades de Benfica e FC Porto, Amorim mostrou-se, então, otimista.



«Acredito neles. O Benfica tem todas as condições para vencer [o Dínamo] e seguir em frente. O FC Porto, pela forma que está a jogar e pela experiência do seu treinador, tem todas as possibilidades e é favorito.»



Ruben Amorim voltou ao Sporting para lembrar que um triunfo em Amesterdão vale 2,8 milhões de euros [o empate significa 930 mil euros].



«Temos de vencer amanhã também por isso. É isso também que nos vai permitir manter mais jogadores no Sporting.»