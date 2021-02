Ruben Amorim continua se assumir a candidatura ao título, mas esta quinta-feira, na antevisão do jogo com o Marítimo, já considerou que uma eventual qualificação para a Liga dos Campeões vai ser importante para o futuro do Sporting.

«Sim, é importante, todos sabemos e é muito dinheiro que entra e será sinal de que ficamos bem classificados. Há um objetivo que a direção propõe e temos de lutar por isso», começou por referir.

Dinheiro que também vai ajudar o clube a manter os melhores jogadores para as próximas temporadas. «Dá capacidade para segurar o Tiago Tomás e a juventude toda… talvez só se consiga segurar com a Liga dos Campeões. Mas mais uma vez relembrar qual o investimento inicial dos outros clubes e do Sporting. Fizemos um ajuste agora que antes se calhar não foi possível», acrescentou.