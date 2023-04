O Sporting chegou aos quartos de final depois de ter deixado a Europa espantada ao deixar pelo caminho o Arsenal, atual líder da Liga inglesa.

«Não aumentámos o estatuto. Simplesmente olham para o Sporting de forma diferente da que olhavam antes do jogo com o Arsenal», observou Ruben Amorim na antevisão ao jogo desta quinta-feira com a Juventus em Turim.

Ainda assim, o treinador leonino admitiu que há um antes e um depois no Sporting após a eliminatória com os ingleses e lembrou o processo de crescimento. «A equipa do Sporting é mais confiante a jogar estes jogos do que era antes do Arsenal. Mas vão ser dois jogos completamente diferentes e continuamos a ser um outsider desta competição. Chegará o dia em que seremos um forte candidato às competições europeias. Neste momento ainda estamos a trabalhar para seguir esse caminho. Mas isso não nos retira a ambição e queremos ganhar», vincou.

Ruben Amorim atirou as responsabilidades da eliminatória para a Juventus, que disse ainda ser um adversário muito diferente do Arsenal, além de ser mais experiência.

«É um jogo em que temos a responsabilidade de tentar vencer, mas é um mundo completamente diferente do que é o campeonato. É deixar um bocadinho a responsabilidade para a Juventus e fazer o nosso jogo. Teremos de entrar bem nos primeiros minutos e tentar, como em Londres, ter bola. E sermos muito concentrados durante todo o jogo, porque esta é uma equipa completamente diferente do Arsenal. Consegue baixar linhas e subir consoante o jogo pede. Diria que é uma equipa mais experiente do que a do Arsenal», apontou.

Para o treinador dos leões, e em síntese, é necessária a conjugação de dois fatores para que o Sporting tenha sucesso diante da Juventus. «O Sporting muito perfeito e a Juventus um bocadinho abaixo da sua melhor forma», frisou, garantindo acreditar, tal como o presidente Frederico Varandas disse, que é possível vencer a Liga Europa. «Acreditamos, mas temos de ir passo a passo. Usar esse factor que não temos no campeonato, que é a responsabilidade de estar do outro lado.»