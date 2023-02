O Sporting conhece esta sexta-feira o futuro na Liga Europa, no sorteio dos oitavos de final da prova que decorre a partir das 11h00, na Suíça.

Os leões já sabem quem são os possíveis adversários e o Maisfutebol vai acompanhar esse sorteio a par e passo, o qual poderá seguir aqui.

Além dos leões, conhecem ainda a sorte na próxima fase da Liga Europa por exemplo o Manchester United, de Bruno Fernandes e Diogo Dalot, a Roma, de José Mourinho e Rui Patrício, e o Fenerbahçe, de Jorge Jesus.

Uma hora mais tarde, de resto, realiza-se no mesmo local o sorteio dos «oitavos» da Liga Conferência, prova que já não conta com qualquer representante português, depois da eliminação do Sp. Braga frente à Fiorentina.

ACOMPANHE AQUI A PARTIR DAS 11H00 OS SORTEIOS DA LIGA EUROPA E DA LIGA CONFERÊNCIA.