Ruben Amorim, treinador do Sporting, analisa a goleada no reduto do Midtjylland (0-4) e consequente passagem aos oitavos de final da Liga Europa, em conferência de imprensa citada pela agência Lusa:

[Diferença face à primeira mão] «Acima de tudo, marcar primeiro, o que ajuda sempre. Mesmo assim, tenho a certeza que conseguimos fazer melhor. Acho até que entrámos melhor em Alvalade, mas, desta vez, não perdemos bolas na construção, e conseguimos marcar num canto, perdemos uma grande oportunidade do Marcus [Edwards], onde podemos ser melhores. Defendemos bem os cantos mas nas segundas bolas devíamos ter tido mais agressividade.»

«Controlámos o adversário, mas a grande diferença, nos detalhes do jogo, foram um bocadinho sempre a nosso favor. Portanto, é ter noção disso, dar parabéns aos jogadores, numa semana complicada em que vamos a Chaves e não temos tanto tempo para preparar o jogo, num momento complicado para nós. Fizemos por merecer, fizemos quatro golos, também com uma infelicidade de um jogador do Midtjylland. Foi isso, os detalhes fizeram toda a diferença neste jogo.»

«A equipa foi madura, mas notou-se também que foi tão madura que parecia que às vezes parece que estávamos a puxar um bocadinho o travão quando íamos para o ataque, com campo aberto, sempre preocupados com as transições. O treinador falou muito que os problemas vinham sobretudo das bolas paradas e das transições. Mas foi uma exibição madura e os jogadores interpretaram bem aquilo que se estava a passar e quiseram mesmo ganhar, sendo muito rigorosos naquilo que estavam a fazer. Às vezes, podiam fazer mais.»

«Na Liga dos Campeões ganhávamos com exibições muito melhores do que estas, a meu ver, e depois voltámos a cair. Portanto, nem aumentar, nem diminuir. Manter a nossa estabilidade e interpretar o jogo do Estoril, que nos vai trazer desafios diferentes com a mesma maturidade com que enfrentámos isto hoje.»

«A grande diferença é imaginar como seria o nosso próximo jogo em casa, caso não tivéssemos passado, e como é que será o jogo agora. É isto, é o contexto a ajudar a equipa. Nesse aspeto vai ajudar bastante no próximo encontro.»

[Ugarte ausente do próximo jogo europeu] Não tinha pensado ainda [substituir o Ugarte antes de ver cartão amarelo] porque, para mim, o resultado não estava feito. Também podíamos precisar de uma substituição mais no fim. Já tínhamos tirado o Morita, porque vem de lesão e, se levasse amarelo, também ficava fora. O Ugarte tem de ser inteligente. A verdade é que o número 10 do Midtjylland, no primeiro canto, cria ali um problema. Temos de ser inteligentes, porque há jogadores que são 'espertos', digamos assim, e tentam igualar o número de vermelhos. Foi muito claramente isso que se estava a tentar fazer e o Ugarte tem de perceber isso, já tem idade suficiente para isso. Mas como o Ugarte faz os jogos todos, já disse isso uma vez, é muito difícil manter sempre o nível muito alto, de concentração e clarividência. É olhar para o lado positivo disso, descansa e os outros têm que se chegar à frente. Arranjaremos soluções para isso.»

[Final da Liga Europa] Somos um grande clube em Portugal, e os clubes portugueses já fizeram história na Europa, mas há que ter noção da diferença do momento das equipas que estão lá. Estamos a falar de jogadores de equipas como o Arsenal, Manchester [United] ou Barcelona, etc. Não nos tira ambição, nós queremos ganhar todos os jogos, fazemos isso na Liga dos Campeões, o que nos dá alguma tranquilidade. Mas a nossa prioridade é o campeonato e, depois, quando chegar à altura, independentemente do adversário, vamos querer ganhar o jogo.»

«Agora, não posso estar aqui a mentir a dizer que somos candidatos à Liga Europa, porque não quero essa pressão nos meus jogadores, porque acho que eles não estão preparados, e porque é olhar: se calhar se os clubes portugueses estivessem durante dois ou três anos os mesmos jogadores, mesmo sem comprar, estou certo que nós estaríamos num patamar diferente. Não estando, há que ter noção disso, ver o contexto. E nem tudo é mau, correr por fora às vezes é muito mais fácil e, portanto, não somos candidatos a vencer a Liga Europa, mas somos candidatos a vencer qualquer jogo e qualquer adversário que nos apareça. Nós somos capazes de vencer.»

[Nuno Santos poupado?] «Não estamos a descansar ninguém. Do jogo de Alvalade, aquilo que me ficou, é que precisávamos de um jogador de pé direito, que fosse para dentro e para fora.»

[Sorteio] «Ao contrário da Liga dos Campeões, tivemos o Ajax numa semana em que fomos jogar e já estávamos qualificados, acho que falámos do Bayern [Munique], disse que não queria o Bayern Munique, desta vez não. Só pensei no Midtjylland, depois tenho de pensar no Estoril e depois venha quem vier já não escolho nada.»