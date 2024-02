Na antevisão da partida na Suíça, no reduto do Young Boys, a contar para a primeira mão do play-off da Liga Europa, Morten Hjulmand abordou, sobretudo, o nível de «confiança» dos leões.

«Estamos muito confiantes, desde a minha chegada ao clube sinto que todos estão confiantes e queremos continuar a mostrar isso em campo, até porque marcamos muitos golos», começou por dizer, em conferência de imprensa.

Questionado sobre a ausência de Coates e a eventualidade de envergar a braçadeira de capitão, o médio do Sporting falou em nome do grupo.

«Identifico muitos capitães na equipa, vários jogadores com personalidade para tal e com capacidade de liderar. Isso reflete-se em campo e sinto isso no balneário», concluiu.

O Sporting joga no sintético do Young Boys às 17h45 desta quinta-feira. Os leões não contam com os lesionados Coates, Paulinho e St. Juste.

