Os dois golos marcados na vitória do Sporting sobre o Raków por 2-1 em Alvalade lançaram Pote para o concurso de jogador da semana na Liga Europa.

O jogador dos leões tem a concorrência de Horvath (LASK), Eriksen (Molde) e Eggestein, do Friburgo.

