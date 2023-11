O Sporting venceu o Raków em Alvalade por 2-1 e deu um passo importante rumo ao apuramento para a fase seguinte da Liga Europa.

Pote fez os dois golos dos leões: aos 14 e aos 52 minutos, ambos de penálti.

O único golo dos visitantes, que ficaram reduzidos a dez logo no lance que originou o primeiro castigo máximo, foi marcado por Rundic ao minuto 71.

Com este resultado, o Sporting chega aos 7 pontos no Grupo D e está isolado no segundo lugar. A Atalanta lidera com 10.