Ruben Amorim, treinador do Sporting, em conferência de imprensa, depois da da vitória sobre os polacos do Raków (2-1), em jogo da 4.ª jornada da fase de grupos da Liga Europa:

Análise ao jogo. Ficou a ideia que o Sporting sentiu mais dificuldades contra dez.

- Entrámos muito bem no jogo, queríamos ganhar o jogo, entrámos com um ritmo forte, sentiu-se que a equipa estava bem. Com o golo a seguir ao vermelho, começamos a gerir o jogo, baixámos um pouco o ritmo. Não fomos criteriosos o suficiente, com passes para o lado. Na segunda parte, a culpa também foi minha, comecei a pensar no próximo jogo e fiz muitas misturas, com jogadores que não se conhecem tão bem, mas tínhamos o jogo controlado. Num lance de bola parada sofremos um golo e complicámos um bocadinho a nossa vida. Obviamente ficamos com o resultado enão com a exibição.

Começaram a pensar muito cedo no dérbi? O Sporting não marcou de bola corrida, isso é uma preocupação para o dérbi?

- Nada, são jogos diferentes. Acho que criámos ocasiões contra dez, mas lá [na Polónia] também disseram que não rematamos na segunda parte, mas o Raków teve o lance do golo e não teve mais lance nenhum. Não me preocupa porque cada jogo tem a sua história. Contra o Estrela tivemos capacidade para criar situações, hoje não tivemos tanto, mas o próximo jogo [com o Benfica] vai ser completamente diferente.

Fez cinco alterações até aos 70 minutos, foi já a pensar na Luz. Não acha que o Sporting está demasiado refém de Gyökeres?

Acho que não. Jogámos com o Rio Ave [sem Gyökeres] e jogámos bem. É um jogador que nos dá muitas coisas diferentes, mas o nosso fio de jogo já vem de há muitos anos. É um jogador com outra capacidade, com capacidade para fazer golos, mas acho que não estamos reféns. O Paulinho também já entrou para mexer no jogo. Na segunda parte o culpado sou eu. Comecei a fazer alterações cedo, podíamos perder um jogador e ficar em igualdade numérica, foi arriscado. Queria ter o máximo de jogadores disponíveis. Mais do que os jogadores, eu fui culpado porque comecei a pensar no jogo a seguir. Tentei ao máximo poupar alguns jogadores, nunca faço isso e desta vez fiz. Arrisquei bastante e podia ter corrido mal. Antes desse livre, estávamos por cima do adversário, não com muito rasgo, mas tínhamos o jogo controlado.

- Todas as equipas grandes têm de estar muito bem no campeonato, é preciso estar em todas as frentes, mas não é possível jogar sempre bem. Acho que não vai ter diferença para o jogo com o Benfica. Se tivéssemos perdido podia ter.

O Benfica perdeu na Europa, o Sporting ganhou. Isso pode ter interferência no dérbi?

- A Real Sociedad é uma grande equipa, tem jogadores que nós, em Portugal, não conseguíamos ir lá buscar. Queremos os problemas longe daqui, noutros clubes, porque já tivemos a nossa parte. Queremos facilitar a nossa parte. Temos três pontos de diferença, o próximo jogo é importantíssimo.

O Sporting vai ter menos tempo de recuperação para o dérbi.

- O problema não vai ser físico. Vamos tentar não complicar a vida deles. Alguns que jogaram hoje vão ter de fazer trabalho tático praticamente parados. Vamos preparar tudo, queremos vencer na Luz, como é óbvio.