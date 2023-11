O Sporting venceu os polacos do Raków por 2-1 e deu um passe firme rumo aos oitavos de final da Liga Europa, nem que seja pelo play-off, num jogo que acabou por tornar-se relativamente tranquilo para os leões a três dias do dérbi na Luz. Uma expulsão madrugadora no Raków e dois penáltis convertidos por Pedro Gonçalves abriram caminho para o triunfo que permite à equipa de Ruben Amorim destacar-se no segundo lugar do Grupo D antes de ir jogar a Bérgamo. Apesar de tudo, Amorim começou a gerir demasiado cedo e ainda houve espaço para os polacos, mesmo com menos um, assustarem Alvalade.

O jogo começou com o Raków ao ataque, com linhas bem subidas, a colocar, desde logo, dificuldades aos leões. Com apenas um ponto, os polacos estavam obrigados a vencer esta noite para não ficarem, desde já, fora da corrida, por isso arriscaram tudo nos instantes iniciais, com uma estratégia ousada, com três avançados bem abertos na frente. Os leões demoraram a adaptar-se, revelando dificuldades na zona de construção, com a habitual saída a três, com os polacos a exercerem uma enorme pressão sobre a bola.

No entanto, o jogo desembrulhou-se aos 13 minutos, quando St. Juste, lançado por Pote, caiu na área dos polacos. Num primeiro instante, o árbitro mandou seguir, mas, depois de alertado pelo Var, o árbitro foi rever as imagens, apontou para a marca dos onze metros e mostrou o vermelho direto a Racovitan. Tudo ao contrário do que aconteceu no primeiro jogo, na Polónia, em que Gyökeres, também por esta altura do jogo, também foi expulso cedo. Pedro Gonçalves, desde a marca dos onze metros, atirou colocado, sem hipóteses para Kovacevic.

Tudo perfeito para Ruben Amorim, e vantagem no marcador e também com uma superioridade numérica em campo que lhe permitia começar a gerir o jogo para o dérbi de domingo. Não sabemos se foi isso que o treinador pensou, mas a verdade é que a equipa baixou, desde logo, o ritmo de jogo, com uma elevada posse de bola, uma boa circulação, mas sem pressa de chegar à frente. No outro banco, Dawid Szwarga abdicou de um dos avançados, neste caso de Nowak, para recompor a defesa com Adrian Kovacevic.

Até ao intervalo, os leões controlaram o jogo e tiveram oportunidades claras para ampliar a vantagem, com Edwards muito ativo no ataque, com destaque para uma tentativa de chapéu, depois de um bom lance de Daniel Bragança, que o guarda-redes do Raków conseguiu afastar com a ponta dos dedos. O intervalo chegava co um leão descontraído a trocar a bola, sem qualquer pingo de pressão.

Sai mais um penálti para Pote

A segunda parte começou com as bancadas a levantarem-se para festejar um golo de Paulinho, mas a bandeirola estava levantada e não valeu. No entanto, logo a seguir, Edwards tentou cruzar uma bola para a área e Rundic cortou-a com o braço. Tal como no primeiro penálti, o árbitro não viu e, só depois de ter sido alertado pelo VAR e de ter revisto as imagens é que voltou a apontar para a marca dos onze metros de onde Pote, de forma irrepreensível, fez o 2-0.

Se o Sporting já estava tranquilo, agora ficou ainda mais, até porque, depois do segundo golo, os polacos baixaram os braços e deixaram praticamente de pressionar. O treinador do Raków juntou-se à equipa e tirou de campo os homens da frente e ficava ainda mais nítida a ideia de que estava feito. Ruben Amorim também já tinha feito as primeiras alterações a pensar no dérbi, tirando do campo Gonçalo Inácio, Pote e Esgaio, mas ainda houve um sobressalto em Alvalade.

No momento em que o treinador fazia a segunda leva de substituições, abrindo espaço para a estreia do jovem Tiago Ferreira na Europa, os polacos aproveitaram um livre no outro lado do campo para chegar ao golo. Um livre marcada muito rápido, com Cebula a entrar na área e a rematar cruzado. Adán ainda defendeu, mas Rundic, o jogador que tinha proporcionado o segundo penálti, apareceu para a recarga. Fez-se silêncio em Alvalade, mas por pouco tempo.

Tal como tinha acontecido frente ao Estrela, os adeptos levantaram-se e voltaram a acordar a equipa com cânticos em alusão ao título e ao dérbi de domingo. A verdade é que o leão voltou a acordar para o jogo, voltou a carregar no acelerador e voltou a ameaçar o terceiro golo, com destaque para dois remates de Daniel Bragança.

O terceiro golo não chegou, o Sporting ainda passou por alguns calafrios nos instantes finais, mas acabou por garantir o essencial: três pontos que o deixam bem mais perto dos oitavos de final da Liga Europa, com mais três pontos do que o Sturm Graz que ainda vem a Lisboa.