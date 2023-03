As recorrentes lesões desde a pré-época adiaram a afirmação de Jeremiah St. Juste no Sporting, mas nos últimos tempos o central neerlandês tem sido utilizado com maior regularidade e será titular na receção dos leões ao Arsenal para a 1.ª mão dos oitavos de final da Liga Europa.

«Penso que a consistência é muito importante. Comecei devagar na pré-época e já com a época em andamento tive alguns problemas. Mas trabalhei arduamente para estar onde estou agora e tenho de continuar e de ser consistente para conseguir estar sempre na equipa», disse o jogador que frisou ainda o apoio dado por Ruben Amorim e pela restante equipa técnica, que lhe pediram para ser paciente durante os momentos mais duros.

O Sporting terá pela frente o atual líder isolado da Premier League. Um peso-pesado ao qual o defesa leonino tirou... peso. «Não olho para o Arsenal como o pior adversário. Achamos que é um grande jogo. O Arsenal está em primeiro lugar na Premier League e a nossa equipa quer medir forças com os melhores da Europa. (...) Vai ser um grande jogo, com muita qualidade. Vai ser entusiasmante.»

St. Juste disse não esperar menos do que um Arsenal fiel à sua própria imagem. «Uma equipa a querer vencer, pressionante, dinâmica e com muita qualidade com bola. É isso que eu espero do Arsenal», afirmou antes de ser questionado sobre os Gunners comparativamente com o Tottenham, que os leões defrontaram nesta época mas na fase de grupos da Champions. «São equipas que jogam de formas diferentes», observou, avaliando depois a qualidade dos elementos mais ofensivos do Arsenal: Martinelli e Saka, que concordou serem dos avançados em melhor forma na Europa em 2022/23. «Sim, penso que sim. Têm muita qualidade e provaram isso ao mais alto nível. Vai ser entusiasmante jogar contra estes jogadores.»