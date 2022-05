A equipa do Sporting CP trabalhou, na manhã desta terça-feira, na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete, com vista ao último jogo do campeonato.

Ruben Amorim não contou com Matheus Reis, que não treinou devido a fadiga muscular, e chamou quatro jovens da formação aos trabalhos: Flávio Nazinho, Chico Lamba, José Marsà e Rodrigo Ribeiro.

O encontro está marcado para sábado, às 20h30, no Estádio José Alvalade.