O Sporting joga contra o Farense numa jornada em que Benfica e FC Porto se defrontam. Ruben Amorim assina por baixo terminar a jornada como líder isolado?



«O que queremos é acabar a jornada em primeiro lugar e dependemos apenas de nós. Andámos um ano a correr atrás, a pensar nos outros e que os outros tinham de perder para subirmos posições. Independentemente do adversáro, em qualquer estádio da Liga, se ganharmos, continuamos em primeiro. Poderemos estar acompanhados ou não. Não assino nada por baixo [em relação ao clássico]. Assino por baixo a vitória do Sporting», começou por dizer, em conferência de imprensa.



«Se ganharmos o nosso somos primeiros classificados e isso é o que mais interessa, depois de um ano onde andámos sempre atrás e a ter aquela sensação de não olhar só para o nosso jogo, olhar para o vizinho e isso causa alguma distração», acrescentou.



O técnico dos leões reconheceu que Gyokeres, Paulinho, Edwards e Pedro Gonçalves atrevessam bons momento de forma, mas isso não significa que vão todos jogar ao mesmo tempo.



«Não sou apologista de meter todos os que estão num bom momento porque depois aquilo vira uma confusão. Às vezes, quem está num grande momento, têm de ir para o banco porque o jogo não precisa que eles comecem de início. É impossível meter todos os que estão num bom momento porque vai estragar a dinâmica da equipa. Antes deste jogo diziam que o Marcus ainda não tinha aparecido. A dinâmica muda de jogo para jogo», frisou.



O Farense-Sporting joga-se às 20h30, deste sábado, no São Luís, em Faro.