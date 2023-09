Ruben Amorim, treinador do Sporting, fez nesta sexta-feira a antevisão da deslocação ao reduto do Farense, em encontro referente à 7ª jornada da Liga 2023/24.

Na conferência de imprensa, o técnico confirmou a recuperação plena de Viktor Gyökeres, avançado que não foi utilizado no último compromisso dos leões.

«O Viktor, se é isso que querem saber, está apto. O St. Juste continua a sua recuperação, cada vez mais perto do regresso. O Afonso Moreira está lesionado, o João Muniz está lesionado. De resto, está tudo apto», explicou Ruben Amorim.



Amorim confirmou ainda a presença de Diomande, defesa que saiu queixoso da partida contra o Rio Ave.



«O Diomande recuperou, foi apenas um susto. Como ele não soube explicar o que tinha e como faltavam cinco minutos para o fim do jogo, nem recebi informação do médico. Achei que não valia a pena arriscar. Foi apenas um susto. Esta semana treinou normalmente e nem foram precisos grandes cuidados», disse.

St. Juste, por seu turno, está nesta altura com a família em Amesterdão, devidamente autorizado pelo Sporting, enquanto cumpre um plano específico de recuperação: «O St. Juste está a fazer uma recuperação de alguns problemas e quando tem autorização do departamento de performance, do treinador e do Hugo Viana, vai ver a família e volta para cá. Fazemos essa gestão porque ele tem um microciclo diferente da equipa principal.»

«Está a fazer uma recuperação igual aos outros jogadores, apenas mais longa, e obviamente que nós temos atenção a um jogador que quer muito jogar mas que repetidamente tem tido problemas físicos. Precisamos de ter uma atenção especial com ele. Mas está cada vez mais perto e nós precisamos muito dele», concluiu Ruben Amorim.

O Farense-Sporting realiza-se neste sábado, a partir das 20h30. Pode acompanhar o encontro AO MINUTO no Maisfutebol.