Viktor Gyökeres não precisou de muito tempo para se afirmar no Sporting. Em seis jogos o internacional sueco marcou quatro golos pelos leões e rapidamente se assumiu como uma das figuras dos leões.



Mas não só os adeptos que estão encantados com o avançado. Gyökeres ficou impressionado com o Sporting e por isso mudou-se do Coventry para Alvalade, segundo revelou Azrudin Valentić, seu antigo treinador.



«Tenho uma relação especial com ele. Acredito nele desde que tinha 16 ou 17 anos e acredito desde essa altura que ele vai chegar ao topo do futebol. Trabalhei com ele durante dois anos e depois sempre que ele estava de férias. Mas não é só trabalho, é também uma forma de mentoria. Eu tenho dois filhos e para mim, o Viktor [Gyökeres] é como um terceiro filho. Num país como a Suécia, onde há tanto conforto, onde com alguma facilidade os jovens podem encontrar um emprego a ganhar dois, ou três, ou quatro mil euros por mês - o que é muito dinheiro em qualquer país -, é incrível conhecer um jovem que só pensa em atingir o potencial, e em trabalhar, trabalhar e trabalhar», referiu o técnico, aos microfones da TSF.

«Um par de dias depois do negócio [do Coventry City para o Sporting] ele ligou-me e disse: "Não tens ideia de quão grande é o Sporting." Falou-me das pessoas que trabalham no clube, nos escritórios, no centro de treinos, que todos são tão profissionais que ele sentia que tinha de dar tudo pelo clube», acrescentou ainda.



O antigo treinador de Gyökeres no modesto Brommapojkarna deixou-lhe ainda elogios pela atitude profissional que tem. «O que as pessoas não podem ver é a atitude que demonstra nas conversas em privado. Nunca está feliz, mesmo que marque num jogo, que faça uma assistência, ele nunca está satisfeito.»



«A vida privada, a dieta, tudo é adaptado ao futebol. Só assim ele pode jogar com esta intensidade», concluiu.