Nove meses depois, Viktor Gyökeres vai ser suplente a nível de clubes, o que significa que pela primeira vez desde janeiro não vai cumprir todos os 90 minutos em campo.

Isto porque o avançado sueco, e repetimos que esta estatística diz respeito apenas a nível de clubes, não é substituído numa partida desde março de 2022, quando saiu aos 63 minutos na derrota do Coventry frente ao Swansea.

Ora, a juntar a isso, o futebolista de 25 anos já não era suplente desde o tal mês de janeiro, quando, no dia 7, foi lançado ao minuto 55 da derrota do Coventry ante o Wrexham, para a terceira ronda da Taça de Inglaterra.

Depois desse dia, foram 30 jogos consecutivos sempre a constar no onze inicial e a cumprir os 90 minutos, mas essa série acaba esta noite, já que Gyökeres vai começar a receção do Sporting ao Rio Ave no banco.