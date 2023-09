O treinador do Sporting, Ruben Amorim, em declarações à flash interview da SportTV após a vitória frente ao Rio Ave (2-0), em jogo da sexta jornada da Liga:

[Gestão na segunda parte foi por opção?] «Nunca temos a opção de defender mais do que defendemos na primeira parte, simplesmente o jogo foi diferente, o Rio Ave entrou melhor. Mas mesmo assim não teve grandes ocasiões. Com uma vantagem de 2-0, não vamos pressionar homem a homem no campo todo. O que estamos a tentar fazer é sermos mais inteligentes em todos os momentos do jogo. não queríamos jogar pior, simplesmente são partes diferentes. Podíamos ter feito melhor, mas mesmo assim as melhores oportunidades na segunda parte são nossas.

[Sobre a primeira parte] As vitórias ajudam, toda a gente se sente importante. Houve algumas trocas de jogo a jogo, tem de ser assim para mantermos a intensidade. Devíamos ter ido para o intervalo com outro resultado. A primeira parte enche mais as medidas, criámos mais ocasiões e houve mais dinâmica.

[Era importante ganhar por causa do clássico entre Benfica e FC Porto na próxima jornada?] O importante era não sofrer golos. Quando as equipas estão nas melhores defesas é sinal de que estamos bem, coisa que não fomos o ano passado. A única coisa em que estou a pensar é no Farense de José Mota, em casa é uma equipa diferente.

[Lesão de Diomande] Não tenho qualquer indicação. É daquele tipo de jogadores que não sabe bem explicar o que tem porque teve poucos problemas durante a carreira. Perguntei-lhe o que era, mas não me soube dizer, o que é chato para um treinador.»