Ruben Amorim admitiu que a derrota pesada com o Manchester City na Liga dos Campeões mexeu um pouco com o espírito dos jogadores do Sporting, mas que neste sábado já sentiu novamente o grupo de trabalho com antes.

«Não tive uma mensagem especial [nd.r.: no sentido de recuperar a equipa animicamente]. Sentiu-se principalmente no primeiro treino com toda a gente, que foi ontem [sexta-feira]. Senti um pouco no início do treino, falámos e é normal. Mal seria se eles não sentissem, mas hoje já foi completamente diferente. Foi difícil para nós, tínhamos uma ilusão muito grande, acreditamos sempre e quando acontece alguma coisa assim, como aconteceu no último jogo da Liga dos Campeões, é difícil. Mas acho que faz parte de uma equipa que está habituada a vencer. E, independentemente das diferenças, há sempre esse sentimento numa equipa que está habituada a ganhar», disse o treinador do Sporting na antevisão ao jogo com o Estoril.

Um jogo no qual o Sporting vai tentar aumentar para seis pontos a vantagem sobre o Benfica e eventualmente reduzir a desvantagem face ao FC Porto, precisando naturalmente de ganhar e que a equipa de Sérgio Conceição perca pontos.

«São seis pontos, o FC Porto não perde muitos pontos e temos de jogar os nossos jogos e acreditar sempre. Não sabemos o que vai acontecer. Há sempre jogos difícil e à medida que campeonato se adianta os jogos tornam-se ainda mais difíceis porque há clubes a lutar por cada ponto ainda com mais convicção.»

Amorim lembrou, tal como já o fez em inúmeras intervenções, que há um objetivo secundário mas igualmente vital para o Sporting. «É muito importante para nós ter o título como objetivo mas também a Liga dos Campeões é muito importante. Temos de ganhar os nossos jogos e não deixar os rivais aproximarem-se.»