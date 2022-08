Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações aos jornalistas após a vitória por 3-0 sobre o Rio Ave em Alvalalde:

[O que mais gostou do Sporting neste jogo?]

«Acima de tudo, a concentração que os jogadores tiveram desde o primeiro minuto até ao fim do jogo. Melhorámos na construção, bem mais rápida, e a nossa reação foi muito mais forte. Mesmo nas poucas bolas paradas que tivemos, chegámos lá muito mais cedo para preparar as bolas paradas. Fomos ao pormenor das coisas e quando eles estão assim concentrados são uma equipa difícil de bater e até de criar problemas.

De realçar o papel importante que o Neto teve nisso. É normal que numa equipa muito jovem às vezes haja distrações. E pagamos por isso. O Neto aumenta-nos o nível de agressividade e de concentração e isso também advém da experiência.

Gostei de tudo: da forma como reagiram à perda, da forma como jogámos, como atacámos o espaço quando tínhamos de atacar. Foi uma vitória muito boa. Três pontos e a sensação de ganhar jogos é sempre boa, estamos habituados a isso e é sempre importante. Agora, já passou e é seguir para o próximo.»

«Os jogadores estiveram muito intensos e concentrados. De realçar também a forma como o público nos apoia. Como apoiaram o Ricardo Esgaio. O público é bastante inteligente e quando algum de nós precisa de um apoiozinho extra o sportinguistas estão atentos a isso.»

[A falta de eficácia é o que o Sporting mais precisa de trabalhar?]

«Já desde o ano passado. Houve jogos em que tínhamos muitas situações e não marcávamos.

Mas olhando também para os jogos, se virmos o final do campeonato passado e este início, marcámos sempre três golos nos últimos seis jogos, acho eu. Marcamos muitos golos e sofremos mais do que devíamos sofrer. Talvez isso seja mais preocupante do que a finalização.»