Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações na flash interview da SportTV1, após a vitória por 3-0 frente ao Santa Clara, em jogo da 26.ª jornada da Liga:



«Esperamos sempre jogos difíceis. Não sabemos como vamos começar os jogos. Hoje entrámos bem, com uma boa velocidade e não deixámos o Santa Clara ter bola ou tentar saídas em transição. Criámos muitas ocasiões, marcámos num lance de bola parada e numa transição.



Isso tornou o jogo mais tranquilo. No final da primeira parte baixámos o ritmo. Mesmo na segunda parte não entrámos com um ritmo muito forte. Ainda assim, fizemos o 3-0 e depois o jogo acabou. O Santa Clara fez muitos remates na segunda parte, é um ponto que temos de trabalhar. Temos de melhorar nesse aspeto.



[Os três da frente marcaram todos]: «Cada um à sua maneira. O Trincão encostou bem, o Paulinho marcou num lance de bola parada e o Marcus, quase dentro da pequena área, fez o que faz bem. Eles jogaram bem e fizeram golos. Isso aumenta a qualidade do jogo na observação de toda a gente.



[Saída do Inácio ao intervalo]: «Ele torceu o pé. Não sabemos como estará, mas não me parece nada de grave. Ele saiu por precaução e porque estava a sentir dores.»



[Acerca da exibição do Arthur]:



«Jogámos quase sempre com bola e ele funcionou como um extremo. Houve situações em que tivemos dificuldades em construir porque o Arthur estava muito subido, quase como um extremo. Mas é difícil para alguém que não passa tanto tempo na posição cumprir tudo na perfeição. O Arthur defendeu muito bem, esteve muito forte nas transições defensivas e teve a qualidade ofensiva que ele já tem. Isso revela muito carácter. Parabéns ao Arthur, fez um excelente jogo.



Da mesma forma que elogio a equipa quando não sofremos mas não damos ocasiões ao adversário... Hoje demos uma ocasião clara ao adversário e temos de melhorar nisso. Mas não sofremos. No fundo, voltamos ao que sempre somos. No início da época não fomos assim e pagámos caro.»



[Regresso do Neto]: «É alguém que merece muito. Ele trabalha e sofre muito. Aliás, ainda sofre como um miúdo. Tem um papel muito importante no nosso balneário. Ele passou por um momento muito difícil, mas estamos aqui para ajudá-lo. . Fez o seu jogo, com qualidade, muito sério. Portanto, está aí para as curvas.»