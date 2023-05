No dia em que Manuel Ugarte foi associado ao Paris Saint-Germain, Ruben Amorim não confirmou o interesse do clube francês no médio uruguaio, mas admitiu que vai ser difícil mantê-lo no Sporting na próxima temporada.

«Não posso confirmar nada porque essa parte ultrapassa-me. Obviamente que é difícil manter jogadores com o Ugarte, que têm vários clubes atrás, sabendo que o nosso projeto também passa por vender. Falhámos a Liga dos Campeões e isso torna tudo mais difícil. Vamos ver: sei o que quero fazer com a equipa, já transmiti isso à direção e estamos preparados para qualquer cenário», afirmou na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Vizela, a contar para a última jornada da Liga.

Ruben Amorim já sabe que posições quer ver reforçadas na próxima época, mas não quis abrir o jogo quanto ao tema. «Não posso fazer isso porque ainda não acabou e ainda temos jogo para terminar. Mexe com a ideia do treinador e com os jogadores estar a dizer que jogador quero para cada posição», vincou.

O treinador do Sporting foi depois questionado sobre a importância de começar o mais cedo possível a ter o plantel definido para a próxima época e saber, com a dose de certeza possível, com que vai «à guerra» na próxima época. «Os jogadores que são para vender poderiam sair já depois do jogo», disparou.