Ruben Amorim, treinador do Sporting, em conferência de imprensa, depois da derrota diante do FC Porto (1-2), no clássico de Alvalade, relativo à 20.ª jornada da Liga:

[Aposta em Chermiti e uma primeira análise ao jogo]

- É um crescimento normal, num jogo normal, em que o Chermiti fez mais um golo. Mais uma vez perdemos nos detalhes. Devíamos ter ido para o intervalo a vencer, não conseguimos, depois, num ressalto de bola, sofremos um golo que tornou tudo mais difícil. A partir do golo, tivemos dificuldades em criar ocasiões, tentámos chegar, mas nem sempre com muito critério. Depois houve algumas paragens e o jogo ficou parecido com o da Taça da Liga. No fim, encostámos o FC Porto mais à sua área, tentámos com cruzamentos, com o Paulinho e o Chermiti lá dentro, e, numa bola de transição, sofremos o segundo golo. Ainda tentámos, fizemos o 2-1, mas já não houve tempo para mais.

[Se o Sporting tivesse ganho este jogo, estaríamos a falar no génio de Ruben Amorim, mas como perdeu, o que tem a dizer das substituições? O Trincão saiu cedo, o Esgaio entrou e saiu. Voltava a fazer as mesmas opções?]

- Fazia, foi o que o jogo pediu. O Esgaio teve de sair, pedi-lhe desculpa, mas tenho de pensar na equipa. O Bellerín não tem muito ritmo de jogo, ficou cansado, fizemos a substituição e sofremos o golo. Olhando para as peças todas, onde tínhamos mais largura era com um extremo em vez de um lateral. Não estou preocupado com isso, a vida de treinador é mesmo assim. Quando ganhamos, as substituições e as ideias são todas boas, quando perdemos é ao contrário, principalmente numa época em que o Sporting não está a ter resultados. Eu funciono até melhor assim, porque já vivi isto, vivi coisas muito piores quando cá cheguei.

- A verdade é que olho para o jogo e vejo que perdemos nos detalhes, não perdemos porque o FC Porto nos empurrou ou porque jogou melhor do que nós. Perdemos nos detalhes, já aconteceu noutros jogos, voltou a acontecer. Voltaremos a tentar no próximo jogo. Respondendo diretamente, voltaria a fazer o mesmo, porque quando olhava para o jogo era tudo o que o jogo me dizia.

- O Trincão quis jogar, está com uma amigdalite, tentou jogar, mas em todos os duelos senti que ele não estava no seu melhor. Metemos outro jogador [Paulinho]. O jogo é que fez com que eu fizesse todas estas alterações. Faço aquilo que o jogo pede, senão, não mexia, até porque éramos a melhor equipa em campo. Tento fazer o meu melhor, mas não ganhámos e as minhas opções são todas discutíveis.