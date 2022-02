Após a vitória sobre o Estoril, em jogo da 23.ª jornada da Liga, o treinador do Sporting foi questionado se a suspensão preventiva de Bruno Tabata, na sequência dos incidentes do Clássico com o FC Porto, podia ditar uma saída do jogador para mercados ainda abertos. Amorim não fechou essas portas, mas garantiu apoio total ao jogador.

«Vamos esperar. O que eu quero dizer é que o Tabata terá todo o apoio. Teremos de arcar com as consequências, mas nunca estará sozinho, nunca vai estar abandonado. Vamos tentar gerir a situação da melhor maneira. Isso já não passa por mim. É um jogador importante, esteja castigado ou não», afirmou.

Com Tabata suspenso por causa dos incidentes do Clássico, e Pablo Sarabia obrigado a cumprir um jogo de castigo por causa do amarelo que viu diante do Estoril, o treinador do Sporting foi questionado também se Marcus Edwards estava preparado para assumir a titularidade.

«Está pronto para assumir a posição dele. Podemos jogar com Slimani e Paulinho. Podemos jogar com o Nuno Santos mais subido, como no Dragão. Não vou dizer, porque o treinador do Marítimo já está a preparar o jogo. Vamos escolher o melhor onze, de acordo com o adversário», afirmou.