Apesar da goleada em Istambul contra o Besiktas, o Sporting está em alerta para a receção ao Moreirense, da 9.ª jornada da Liga. Segundo o técnico dos leões, Ruben Amorim, às vezes é «mais perigoso» ganhar na Europa e voltar a competir no campeonato do que o contrário.



«É termos a mesma atitude que tivemos quando perdemos. Quando tivemos derrotas pesadas, mantivemos a crença no que fazemos e na forma como trabalhamos. É fazer o mesmo. Às vezes é mais perigoso ganhar e voltar ao campeonato do que perder. Os jogadores estão muito confiantes, todos querem ser opção», começou por destacar em conferência de imprensa.

O treinador considera que a vitória em Istambul não foi perfeita e a equipa precisa de continuar a melhorar. «Vejo um bom jogo em perspetiva, mas ainda temos muitas coisas a melhorar. Não foi um jogo perfeito, tal como o jogo com o Belenenses não foi. Os jogadores estão bem preparados. É mais um jogo importante para manter a nossa caminhada», acrescentou.

O jogo dos leões ante o Moreirense está agendado para as 20h30, deste sábado.



[em atualização]