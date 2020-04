Rodrigo Battaglia afirmou que a paragem do campeonato não foi negativa de todo para ele, dado que lhe permitiu descansar o joelho, depois de o regresso de uma lesão prolongada.

«Eu comecei sem jogar, comecei a recuperar do joelho, da lesão que tive, felizmente consegui começar a jogar com regularidade e agora outra vez esta pausa. Por um lado, para o meu joelho, é melhor, porque consegui descansar um bocadinho. Por outro não, porque tinha-me habituado a jogar 90 minutos e a treinar forte. Continuo a treinar na mesma, tenho que cuidar a minha forma física e o meu joelho. Dou mais carinho ao meu joelho do que à minha namorada, imagina», começou por dizer, em entrevista ao Jornal Sporting.

O argentino apoiou ainda o regresso das competições, até porque é preciso decidir «as competições europeias e as descidas».

Eu acho que, se a Liga voltar, vai ser porque nos vão dar garantias, tanto a jogadores como ao staff, que o vírus está controlado. Há clubes que querem terminar a Liga e acho bem. Há um campeonato por decidir e competições europeias no próximo ano, como também há descidas, e todos os clubes vão querer terminar a Liga. Acho que seria injusto, com tantos jogos a faltar, acabar o campeonato agora. Acho uma medida justa, mas também te digo, primeiro a saúde e espero que a Liga volte já quando o vírus estiver controlado», afirmou.

Sendo agora um dos mais velhos no plantel, Battaglia tem a responsabilidade de passar aos mais jovens os ideias do Sporting.

«Na história do futebol e na história da vida, ouvir as pessoas com mais experiência é importante. Também fui miúdo e ouvi os mais velhos, e tive que me calar. Hoje em dia eu sou um dos que tem mais anos na casa e gostava que os jovens me ouvissem, porque não vou fazer mal a ninguém, os conselhos são sempre positivos. Tenho esse papel e tento cumprir da melhor maneira possível. Sempre que chega um miúdo, estamos lá para ele. É bom para a integração e para que comecem a sentir o que é o clube, têm de se adaptar rapidamente e perceber onde estão. Um clube como o Sporting tem de ganhar títulos e estamos aqui para ganhar e para lutar pelo campeonato, é o que tentamos que eles percebam», finalizou.