A futebolista neozelandesa Hannah Wilkinson e o Sporting acordaram esta quinta-feira a rescisão do contrato que os unia, segundo anunciou a equipa portuguesa. A jogadora explica, em vídeo, que teve de abandonar o país «abruptamente» face às restrições impostas pela pandemia da covid-19.

«O Sporting é um dos clubes mais incríveis que representei. É um dos mais profissionais que conheci. Conheci pessoas fantásticas e jogadoras talentosas, de todos os cantos do mundo, incluindo algumas das melhores portuguesas. Foi um privilégio jogar ao lado delas», começa por destacar Wilkinson numa mensagem de despedida.

A avançada, de 27 anos, explica depois os motivos da sua saída. «Infelizmente tive de sair de Portugal de repente devido à situação de isolamento em Portugal e na Nova Zelândia, o que me colocou numa situação difícil para voltar a casa, o que me levou a sair da forma como saí. É triste, mas já não estou no Sporting. Peço imensa desculpa por ter acontecido desta forma. Nunca vou esquecer, vou ser sportinguista para sempre», conta ainda avançada que, esta época marcou 16 golos em 20 jogos.