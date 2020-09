Emanuel Ferro, treinador adjunto do Sporting, em declarações à Sport TV, depois da vitória sobre o Paços de Ferreira, na Mata Real, em jogo da segunda jornada da Liga:

[Vitória importante no atual contexto do Sporting?]

- Por tudo aquilo que é a importância de um bom começo, o que há a realçar não é alguém vitorioso, é toda uma estrutura, todo um grupo de trabalho, que trabalhou muito, que fez de tudo para estarmos aqui prontos, como estivemos no último jogo, com as dificuldades inerentes. Enfrentámos sempre as dificuldades, sabendo que não nos ia tirar a ambição de ganhar. Hoje foi mais um jogo em que tivemos oportunidade de fazer isso. Os jogadores foram os atores principais, com grande resiliência, nem sempre frescos como queríamos, nem sempre capazes de tomar as melhores decisões, mas o jogo acabou por ser muito mais nosso.

[Golos trouxeram tranquilidade e permitiram maior gestão]

- O plano de jogo era procurar sempre a vitória. Temos de enaltecer a equipa do Paços que joga sempre bem, sabe muito bem aquilo que quer. Jogou bolas longas, criou-nos algumas dificuldades. Depois do segundo golo, percebemos que tínhamos de fazer coisas diferentes. O Paços estava a conseguir ter mais bola, acabámos nós por ter mais posse. Foi importante tirar a iniciativa ao adversário. Não foi gestão, foi necessidade de ter posse de boa para controlar o jogo.

[Segue-se o LASK na quinta-feira]

- A importância para nós é entrar em cada jogo para ganhar, hoje foi assim, tivemos a felicidade de marcar dois golos, mas o próximo jogo será diferente, é um jogo a liminar. Queremos é que a equipa ganhe estofo para entrar em campo sempre com a ambição máxima para nos levar a bons momentos,

[Sabe quando é que o Rúben Amorim vai juntar-se ao grupo?]

- Não, é impossível ter essa informação.