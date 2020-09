Sebastian Coates, capitão do Sporting, em declarações à Sport TV, depois da vitória sobre o Paços de Ferreira (2-0), no <estádio capital do Móvel, em jogo da segunda jornada da Liga:

- Fizemos um grande esforço depois do jogo de quinta-feira e viemos aqui jogar. Os primeiros jogos são sempre complicados, mas estamos de parabéns.

[Importante começar a ganhar?]

- É sempre importante ganhar. É sempre o objetivo da equipa. Depois de tudo o que aconteceu, só interessa ganhar ou ganhar.

[Coates esteve em destaque na defesa e também marcou]

- Toda a equipa mostrou-se forte, não sofremos golos, isso é bom. Além da vitória, não sofrer golos também é importante.

[Segue-se o LASK Linz na próxima quinta-feira em Alvalade]

- São competições diferentes. Estamos num clube grande, temos de pensar sempre em ganhar.