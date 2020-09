Emanuel Ferro, treinador adjunto do Sporting, em declarações na sala de imprensa da Mata Real após a vitória por 2-0:



«É sempre importante ganhar. A forma como nos apresentámos depois do período que tivemos… temos a convicção do que queremos fazer. Tivemos dificuldades, mas esta vitória demonstra uma atitude forte e representa tudo o que o grupo de trabalho tem passado.»



[sobre o trio de avançados]



«Mantivemos a ideia na frente, porque neste momento é o que nos tem dado mais garantias. O Jovane teve de sair por lesão, mas entrou o Nuno Santos, um jogador diferente. Estão todos prontos. O Jovane sentiu que não estava em condições, ainda não temos um diagnóstico.»



«Com a saída do Jovane o jogo foi diferente. É diferente ter o Vietto no centro e ter o Nuno na esquerda. Tem mais movimentos de rotura do que o Vietto. A ideia do jogo é a mesma, mas as características dos jogadores são diferentes.»



[sobre a aposta no mesmo onze e o cansaço]



«O Sporting vai estar preparado para qualquer circunstância. A estrutura tem-se organizado de uma forma muito forte, ao detalhe. Temos de enaltecer isso nesta fase. Hoje a fadiga chegou, mas a solidariedade e o espirito de sacrifício ajudaram-nos muito. Entraram os mesmos onze de quinta-feira e a verdade é que entrámos com intensidade. Conseguimos gerir e estar salvaguardados com as substituições.