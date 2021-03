A Federação Portuguesa de Futebol entregou no Tribunal Arbitral do Desporto um pedido de aclaração, com o objetivo de perceber quantos cartões amarelos tem João Palhinha no currículo.

Este pedido de aclaração surge na sequência do acórdão do TAD, que deu razão ao Sporting e anulou o castigo aplicado a Palhinha, o qual, segundo a Federação, não é claro sobre o número de amarelos do médio.

Basicamente a Federação quer saber se, para além de anular o castigo, o TAD anulou o quinto amarelo a João Palhinha, e por isso o jogador ficou com quatro, ou se por outro lado só o castigo foi anulado e o jogador mantém cinco amarelos.