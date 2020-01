Josip Misic é jogador do PAOK em definitivo, anunciou o presidente do emblema helénico nas redes sociais.



«Ele diz que o presente de Natal chegou tarde, mas chegou», escreveu Ivan Savvidis na descrição a uma foto com o croata partilhada nas redes sociais.



Tal como o Maisfutebol noticiou aquando da saída do médio para a equipa de Abel Ferreira em janeiro de 2019, o Sporting encaixa 2 milhões de euros pela venda de Misic.