Gonçalo Inácio esteve esta segunda-feira em direto no Twitter a responder a dezenas de perguntas colocadas pelos adeptos. Com respostas curtas, ficámos a conhecer a relação especial que o jovem central mantém com Matheus Nunes e qual o adversário mais difícil que já defrontou, entrou muitas outras curiosidades.

O nome de Matheus Nunes aparece em várias das respostas de Gonçalo Inácio. Segundo o central, o médio oriundo do Brasil, que trata por «mano», é o primeiro a adormecer no autocarro, mas também seria o eleito se tivesse de escolher alguém do plantel para passar uma semana inteira numa casa.

Em sentido contrário, Manuel Ugarte não é tão bem visto por Gonçalo Inácio. Na perspetiva do central, o médio uruguaio é o que se veste pior do plantel e é também, «essa é fácil», o que tem pior gosto musical. Duas respostas que provocaram uma reação do próprio Ugarte: «Estás sempre a falar em mim, se gostas de mim, diz-me», atirou o uruguaio.

Estás sempre a nombrarme @Goncaloinacio25

Se gostas de mim diz me 😘 https://t.co/S8ia8BByhi — Manuel Ugarte (@manuugarte8) July 18, 2022

Por falar em companheiros, entre as muitas perguntas colocadas pelos adeptos, aparece uma colocada por Pedro Porro. «Onde aprendeste a falar tão bem?», perguntou o lateral espanhol. «Aprendi contigo?», respondeu o central.

Quanto às referências de Gonçalo Inácio, o defesa escolhe Mathieu, mas também acompanha de perto Laporte do Manchester City. No que diz respeito aos adversários mais difíceis que já defrontou, Inácio não esquece o jogo com o Borussia Dortmund da época passada: «Já joguei contra avançados difíceis, mas se tivesse que dizer só um... talvez o Haller», referiu.

Outras respostas curtas de Inácio:

Prato favorito? «Arroz de pato»

Sabor de gelatina favorito?: «Morango, e o teu?»

Série favorita da Netflix? «The 100».

Porquê o número 25 na camisola? «É o dia do meu aniversário».