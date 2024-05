Luís Neto agradeceu o apoio dos adeptos, destacou a continuidade de Ruben Amorim na liderança da equipa técnica e apontou para a conquista da Taça de Portugal, no final da homenagem que os leões foram alvo esta segunda-feira na Câmara Municipal de Lisboa.

«Foi o apoio que tivemos toda a época, agradecer mais uma vez esta prova de sportinguismo e esperar que domingo tenhamos o mesmo apoio que tivemos toda a época para poder disputar e vencer mais um troféu», referiu.

Quanto à continuidade de Ruben Amorim, anunciada por Frederico Varandas. «Acho que o míster é um garante de estabilidade do clube, tem competência e muito conhecimento e é um dos nossos trunfos no universo sportinguista. Sabemos que o mister pode ser o detalhe que diferencia o ganharmos ou não ganharmos», acrescentou.

O experiente central está de saída, recordou uma época histórica, mas lembrou que ainda falta a final da Taça de Portugal. «Foi a crença desde uma época dura como foi a do ano passado com o quarto lugar. Juntámo-nos todos e percebemos aquilo em que poderíamos melhorar, sempre focados num só objetivo, sempre no caminho certo. O nosso grupo, toda a estrutura que trabalha no Sporting, manteve o rumo, apesar da época não ter sido tão positiva no ano passado. Conseguimos aquilo que todos queríamos e ainda vamos disputar um troféu muito importante para o clube no domingo. Vamos com tudo», destacou ainda.