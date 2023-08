Paulinho, avançado do Sporting, em declarações à Sport TV, depois de marcar dois golos no triunfo sobre o Casa Pia (2-1), em jogo da segunda jornada da Liga:

- Uma vitória importantíssima. Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil, com uma boa equipa, que joga no mesmo sistema do que nós. Têm uma equipa muito unida, basicamente é a mesma do ano passado, com ideias bem definidas. Têm jogadores muito rápidos que podem desequilibrar, mas felizmente estivemos muito concentrado e conseguimos controlar.

Dois golos marcados, já é melhor marcador da Liga...

- Qualquer jogador fica feliz por marcar, eu não fujo à regra, mas acima de tudo, fico feliz porque ganhámos. De certeza que vamos ganhar mais jogos com outros jogadores a resolver.

Gyokeres e Paulinho são compatíveis como foram hoje?

- Não somos só nós dois que somos compatíveis, há mais jogadores. Se olharmos bem para o nosso plantel, todos os jogadores da frente têm características diferentes, únicas e, dependendo do adversário, do que o jogo, pede, o mister tem muitas opções. Vai ser um ano muito competitivo entre nós e isso vai ser muito positivo.

Nota-se um Paulinho mais solto, mais confiante. A chegada de Gyokeres retirou-lhe pressão?

- Não, acho que não existe esse tipo de pressão. Ele é um excelente jogador, deu-nos coisas que não tínhamos, deu-nos mais soluções ao nosso estilo de jogo, mas qualquer jogador que jogue ali está confortável porque temos as ideias bem definidas.